Анна Седокова заявила, что начинает борьбу с лишним весом
Известная российская певица Анна Седокова на своей страничке в Instagram выложила пост, в котором заявила, что за зиму она обзавелась лишними сантиметрами на талии, но уже с весны готова от них избавиться. Хоть знаменитость и утверждает, что ей нравится ее отражение в зеркале, но ощущение, что необходимо что-то в себе поменять, не отпускает.
Для новых достижений в спорте Анна Седокова купила наряд специально для фитнес-занятий, в котором и снялась для фото в соцсеть. Как утверждает сама исполнительница, костюм ей нравится комфортом и красотой.
Опубликовав снимок, певица поинтересовалась у подписчиков, в какой они физической форме, и готовятся ли к весне так же, как и она. Пост за 12 минут набрал больше 4,7 тысяч отметок «Нравится» и огромное количество положительных отзывов.
Для новых достижений в спорте Анна Седокова купила наряд специально для фитнес-занятий, в котором и снялась для фото в соцсеть. Как утверждает сама исполнительница, костюм ей нравится комфортом и красотой.
Опубликовав снимок, певица поинтересовалась у подписчиков, в какой они физической форме, и готовятся ли к весне так же, как и она. Пост за 12 минут набрал больше 4,7 тысяч отметок «Нравится» и огромное количество положительных отзывов.
Автор: Богданова Ярослава