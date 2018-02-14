В Москве рабочие сорвались со строительных лесов
В Москве двое рабочих сорвались со строительных лесов. Инцидент случился рядом с новостройкой в южной части столицы.
На текущий момент выясняются подробности по данному происшествию. Состояние потерпевших остается неизвестным. В соответствии с данными СМИ, рабочие упали с высоты 3-4 этажа на площадке по улице Тюфелева Роща.
На текущий момент выясняются подробности по данному происшествию. Состояние потерпевших остается неизвестным. В соответствии с данными СМИ, рабочие упали с высоты 3-4 этажа на площадке по улице Тюфелева Роща.
Автор: Валерий Антонов