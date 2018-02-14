Ольга Бузова презентовала клип на песню Wi-fi
Известная певица и телеведущая Ольга Бузова презентовала новый клип на песню Wi-fi. Премьеру теледива приурочила ко Дню всех влюбленных. Тизер видео звезда «Дома-2» обнародовала в социальной сети Instagram.
Полная версия клипа доступна на канале знаменитости в YouTube. По словам Бузовой, она влюблена в новую видеоработу, ее команда очень долго готовилась к съёмкам. Клип совершенно не похож на предыдущие ролики российской певицы, в связи с этим звезда очень нервничает.
Бузова очень ждет комментариев от пользователей. Поскольку на данный момент у нее нет любимого человека, она призвала подарить ей подарки на День влюбленных в качестве репоста данной публикации. Также знаменитость попросила не размениваться на мужчин, о которых поется в композиции, поскольку они даже не заслуживают внимания и любви.
Полная версия клипа доступна на канале знаменитости в YouTube. По словам Бузовой, она влюблена в новую видеоработу, ее команда очень долго готовилась к съёмкам. Клип совершенно не похож на предыдущие ролики российской певицы, в связи с этим звезда очень нервничает.
Бузова очень ждет комментариев от пользователей. Поскольку на данный момент у нее нет любимого человека, она призвала подарить ей подарки на День влюбленных в качестве репоста данной публикации. Также знаменитость попросила не размениваться на мужчин, о которых поется в композиции, поскольку они даже не заслуживают внимания и любви.
Автор: Валерия Орлова