Рок-группа Metallica вошла в список лауреатов «музыкальной Нобелевской премии»
Рок-группа Metallica из США вошла в список лауреатов Polar Music Prize. Данную премию называют «музыкальной Нобелевской».
Церемония награждения пройдет в Стокгольме 14 июня. Планируется, что мероприятие посетят члены королевской семьи Швеции. Отмечается, что коллектив станет первой металл-группой, которая получит премию. Организаторы Polar Music Prize заявили, что в мире Metallica как подростковая спальня, так и большой концертный зал могут превратиться в преисподню.
Кроме американской группы, в текущем году премию получит афганистанский Национальный институт музыки во главе с Ахмадом Сармасту. До этого лауреатами Polar Music Prize становились Чак Берри, Би Би Кинг и Пол Маккартни.
Премия была основана в 1989 году менеджером ABBA Стигом Андерсеном.
Ранее сообщалось, что Metallica спела песню Рианны и саундтрек «Русалочки».
Церемония награждения пройдет в Стокгольме 14 июня. Планируется, что мероприятие посетят члены королевской семьи Швеции. Отмечается, что коллектив станет первой металл-группой, которая получит премию. Организаторы Polar Music Prize заявили, что в мире Metallica как подростковая спальня, так и большой концертный зал могут превратиться в преисподню.
Кроме американской группы, в текущем году премию получит афганистанский Национальный институт музыки во главе с Ахмадом Сармасту. До этого лауреатами Polar Music Prize становились Чак Берри, Би Би Кинг и Пол Маккартни.
Премия была основана в 1989 году менеджером ABBA Стигом Андерсеном.
Ранее сообщалось, что Metallica спела песню Рианны и саундтрек «Русалочки».
Автор: Сергей Сидорин