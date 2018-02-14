Педофилов в России начнут сажать пожизненно
В нижнюю палату парламента России внесен проект закона, который предусматривает пожизненное заключение за изнасилование, совершенное в отношении детей, не достигших 14-летнего возраста. Об этом в ходе пленарного заселения сообщила Ирина Яровая, глава межфракционной рабочей группы по разработке соответствующего документа.
Статистика СК РФ гласит, что в стране фиксируются показатели роста насилия по отношению к несовершеннолетним. В частности, в прошлом году правоохранители инициировали возбуждение 7011 уголовных делопроизводств, годом ранее этот показатель составлял 5835 дел.
Как сообщила Яровая, после этих преступлений дети становятся замкнутыми, они начинают находиться в ситуации постоянного насилия, им трудно побороть психологическую травму. В связи с этим сроки давности по соответствующим инцидентов депутаты предложили приостановить до достижения потерпевшими совершеннолетия.
Проект закона уже одобрили в Генпрокуратуре, Верховном суде, Следственном комитете, МВД, Министерстве юстиции, здравоохранения, Роскомнадзоре.
Статистика СК РФ гласит, что в стране фиксируются показатели роста насилия по отношению к несовершеннолетним. В частности, в прошлом году правоохранители инициировали возбуждение 7011 уголовных делопроизводств, годом ранее этот показатель составлял 5835 дел.
Как сообщила Яровая, после этих преступлений дети становятся замкнутыми, они начинают находиться в ситуации постоянного насилия, им трудно побороть психологическую травму. В связи с этим сроки давности по соответствующим инцидентов депутаты предложили приостановить до достижения потерпевшими совершеннолетия.
Проект закона уже одобрили в Генпрокуратуре, Верховном суде, Следственном комитете, МВД, Министерстве юстиции, здравоохранения, Роскомнадзоре.
Автор: Валерия Орлова