Ученые нашли в Швеции насаженные на колья черепа
Ученые нашли в торфяниках Швеции насаженные на колья черепа со следами тупых ударов, нанесенных около 8000 лет назад. Сведения о находке, сделанной в период с 2009 по 2011 годы, размещены в издании Antiquity.
Археологи откопали около реки Муталастрем 10 черепов, два из которых остались насаженными на колья, а также останки плода, погибшего примерно на 36-40 недели. Остальные кости принадлежали мужчинам (4), погибшим от удара по макушке, и женщинам (2), скончавшимся от многочисленных побоев по затылочной части. Предположительно, все смерти не случайны и произошли при нападении одного поселения на другое.
Вокруг специально отрезанных от тела черепов найдены останки убитых животных. Следов огня нет, соответственно их принесли в жертву. Также в болоте найдена каменная платформа для проведения ритуалов.
Ранее исследователи нашли черепа, принадлежавшие неизвестному виду людей.
Археологи откопали около реки Муталастрем 10 черепов, два из которых остались насаженными на колья, а также останки плода, погибшего примерно на 36-40 недели. Остальные кости принадлежали мужчинам (4), погибшим от удара по макушке, и женщинам (2), скончавшимся от многочисленных побоев по затылочной части. Предположительно, все смерти не случайны и произошли при нападении одного поселения на другое.
Вокруг специально отрезанных от тела черепов найдены останки убитых животных. Следов огня нет, соответственно их принесли в жертву. Также в болоте найдена каменная платформа для проведения ритуалов.
Ранее исследователи нашли черепа, принадлежавшие неизвестному виду людей.
Автор: Джанабилова Татьяна П