В Омске в честь 8 марта бесплатно раздадут женскую одежду
В Омске в честь 8 марта бесплатно раздадут женскую одежду. Благотворительная акция пройдет с 1 по 12 марта. Сведения предоставлены Центром социальной поддержки населения.
Сотрудники Центра решили подарить нуждающимся женщинам, столкнувшимся с трудными жизненными ситуациями, одежду. На помощь также смогут рассчитывать омички, пострадавшие от пожаров, малообеспеченные, многодетные и матери одиночки.
«Конечно, вещи ношенные, но они находятся в идеальном состоянии. Мы уверены, что такая акция позволит многим дамам обновить гардероб и поднять себе в праздник настроение. Женщины смогут прийти в Центр и выбрать понравившиеся наряды», - говорится в сообщении.
Сотрудники Центра решили подарить нуждающимся женщинам, столкнувшимся с трудными жизненными ситуациями, одежду. На помощь также смогут рассчитывать омички, пострадавшие от пожаров, малообеспеченные, многодетные и матери одиночки.
«Конечно, вещи ношенные, но они находятся в идеальном состоянии. Мы уверены, что такая акция позволит многим дамам обновить гардероб и поднять себе в праздник настроение. Женщины смогут прийти в Центр и выбрать понравившиеся наряды», - говорится в сообщении.
Автор: Джанабилова Татьяна П