Apple планирует уничтожить бумажные деньги
Руководитель компании Apple выступил на ежегодном собрании акционеров, на котором заявил, что хочет собственными глазами увидеть, как исчезнут бумажные деньги. Об этом сообщает издание Cult of Mac.
По словам Кука, в последнее время широко распространились бесконтактные платежи. В особенности пользователи начинают часто прибегать к авторской технологии купертиновцев Apple Pay. Глава компании признался, что хочет дожить до того времени, когда общество перестанет расплачиваться бумажными деньгами. По его словам, наличные «умрут» уже в скором времени.
Тим Кук признался, что ожидал более интенсивного распространения Apple Pay, однако происходящая ситуация его также устраивает. Отдельно он отметил высокую популярность системы на территории Китая и России. Стоит напомнить, что технология бесконтактных платежей появилась осенью 2014 года.
По словам Кука, в последнее время широко распространились бесконтактные платежи. В особенности пользователи начинают часто прибегать к авторской технологии купертиновцев Apple Pay. Глава компании признался, что хочет дожить до того времени, когда общество перестанет расплачиваться бумажными деньгами. По его словам, наличные «умрут» уже в скором времени.
Тим Кук признался, что ожидал более интенсивного распространения Apple Pay, однако происходящая ситуация его также устраивает. Отдельно он отметил высокую популярность системы на территории Китая и России. Стоит напомнить, что технология бесконтактных платежей появилась осенью 2014 года.
Автор: Валерия Орлова