В Сети опубликовали снимки салона обновленного Suzuki Vitara
Фотошпионы опубликовали в Сети снимки салона обновленного кроссовера Suzuki Vitara. Снаружи автомобиль традиционно был скрыт камуфляжной пленкой.
Эксперты отмечают, что разработчики японской автомобильной компании не стали ограничиваться только изменениями внешнего вида, но и переделали экстерьер. Внедорожник оснастят современными системами безопасности, которые будут работать с радаром, спрятанным в передний бампер. В салоне изменится материал отделки сидений и приборной панели. В остальном все останется как и прежде.
Под капотом обновленного внедорожника Suzuki Vitara разработчики установили бензиновые двигатели объемом 1,6 и 1,4 литра, а также 1,6-литровым дизельным. Кроме того, на отдельных рынках может выйти модель с турбированным литровым мотором BoosterJet.
Ожидается, что автомобиль презентуют до конца текущего года. Продажи также начнутся в это же время.
Ранее сообщалось, что Suzuki готовится представить в Индии новый кроссовер Future-S.
Эксперты отмечают, что разработчики японской автомобильной компании не стали ограничиваться только изменениями внешнего вида, но и переделали экстерьер. Внедорожник оснастят современными системами безопасности, которые будут работать с радаром, спрятанным в передний бампер. В салоне изменится материал отделки сидений и приборной панели. В остальном все останется как и прежде.
Под капотом обновленного внедорожника Suzuki Vitara разработчики установили бензиновые двигатели объемом 1,6 и 1,4 литра, а также 1,6-литровым дизельным. Кроме того, на отдельных рынках может выйти модель с турбированным литровым мотором BoosterJet.
Ожидается, что автомобиль презентуют до конца текущего года. Продажи также начнутся в это же время.
Ранее сообщалось, что Suzuki готовится представить в Индии новый кроссовер Future-S.
Автор: Сергей Сидорин