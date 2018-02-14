Пособия на детей освободят от налогов на доходы физлиц
Пособия на детей готовятся освободить от налогов. Это касается выплат для первого и второго ребенка, которые по новому законопроекту на доходы физлиц. Соответствующие правки для Налогового Кодекса были одобрены членами комиссии по вопросам законопроектной деятельности.
В скором времени его внесут на рассмотрение в Госдуму. Сообщается, что усилить матподдержку для семей с детьми необходимо по той причине, что выплаты носят социальных характер. С текущего года семьи с доходами менее 1,5 прожиточных минимумов станут получать пособия в объеме равном прожиточному минимуму ребенка. В счет данных пособий расширят список доходов, которые не будут облагаться НДФЛ.
В скором времени его внесут на рассмотрение в Госдуму. Сообщается, что усилить матподдержку для семей с детьми необходимо по той причине, что выплаты носят социальных характер. С текущего года семьи с доходами менее 1,5 прожиточных минимумов станут получать пособия в объеме равном прожиточному минимуму ребенка. В счет данных пособий расширят список доходов, которые не будут облагаться НДФЛ.
Автор: Валерий Антонов