Пелагея призывает болельщиков поддержать российских хоккеистов на Олимпиаде
Пелагея просит болельщиков поддержать российских хоккеистов на Олимпиаде-2018. Призыв прозвучал в откровенном интервью, которая певица дала журналистам RT.
Пелагея и ее супруг Иван Телегин, входящий в сборную РФ по хоккею, переживали сложные времена из-за возможного недопуска на Игры в Пхёнчхане. Напряжение нарастало и в какие-то моменты Пелагея впадала в отчаяние, видя сколько сил ее муж отдает спорту.
«Мне посчастливилось ежедневно наблюдать за силой воли Ивана и его команды. Они выкладываются на все 100, чтобы ими гордилась Родина, поэтому не ругайте ребят, постарайтесь поддержать их. Сейчас для них важно знать, что за них болеют», - сказала Пелагея.
Ранее Пелагея рассказала о вкусовых предпочтениях супруга.
Пелагея и ее супруг Иван Телегин, входящий в сборную РФ по хоккею, переживали сложные времена из-за возможного недопуска на Игры в Пхёнчхане. Напряжение нарастало и в какие-то моменты Пелагея впадала в отчаяние, видя сколько сил ее муж отдает спорту.
«Мне посчастливилось ежедневно наблюдать за силой воли Ивана и его команды. Они выкладываются на все 100, чтобы ими гордилась Родина, поэтому не ругайте ребят, постарайтесь поддержать их. Сейчас для них важно знать, что за них болеют», - сказала Пелагея.
Ранее Пелагея рассказала о вкусовых предпочтениях супруга.
Автор: Джанабилова Татьяна П