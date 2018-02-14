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Ателье Pininfarina создаст дизайн первых вьетнамских концепт-каров
Разработчики Vinfast (Вьетнам) наконец придумали внешний вид предстоящих образцов авто, который подготовит ателье Pininfarina. Как информирует Autocar, референдум, состоящий из 62 тыс. человек, рассматривал 20 вариаций работ итальянской фирмы.

Ателье Pininfarina создаст дизайн первых вьетнамских концепт-каров


Технические характеристики будущих агрегатов пока не афишируются, но есть информация о том, что кроссовер и седан создаются одним стилем с учетом предпочтений вьетнамского автолюбителя и в нынешней тенденции.

Изготовление данных автомобилей планируется начать в сентябре 2019 года, а к 2025 году производство достигнет 500 000 авто в год.
Уже этой весной на автосалоне в Женеве будет показана очередная модель ателье Pininfarina. Она представляет собой концепт-кар с электродвигателем линейки гранд-турер НК GT, разработанный при поддержке гонконгской компании Hybrid Kinetic Group. Главной задачей конструкторов было создать экологичный транспорт с современным дизайном.

Предшественником данной модели был концепт кроссовера, созданный Pininfarina для НК Group, мощностью 800 л.с. и силовым миниатюрным турбогенератором.

Автор: Богданова Ярослава
Сегодня, 18:17
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