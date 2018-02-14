В Новой Москве детский сад эвакуировали из-за подозрительного предмета
В Новой Москве детский сад эвакуировали из-за подозрительного предмета, обнаруженного охранником. Сведения со ссылкой на пресс-службу Росгвардии появились в СМИ.
Сообщается, прибывшие на вызов росгвардейцы оцепили прилегающую к детсаду территорию, вывели персонал и детей в безопасное место и приступили к обследованию здания. Сотрудники ОМОНа и кинологи изучили потенциально опасный предмет, но оказалось он не имел ничего общего с взрывным устройством.
Ранее из-за подозрительного предмета эвакуировали вокзал в Кирове.
Сообщается, прибывшие на вызов росгвардейцы оцепили прилегающую к детсаду территорию, вывели персонал и детей в безопасное место и приступили к обследованию здания. Сотрудники ОМОНа и кинологи изучили потенциально опасный предмет, но оказалось он не имел ничего общего с взрывным устройством.
Ранее из-за подозрительного предмета эвакуировали вокзал в Кирове.
Автор: Джанабилова Татьяна П