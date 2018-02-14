Японские ученые создали препарат, избавляющий от гриппа за сутки
Японские ученые, которые работают в фармацевтической компании Shionogi, создали революционный препарат, избавляющий от гриппа за сутки. Для такого эффекта, который достигается благодаря балоксавир-марбоксилу, потребуется всего одна доза.
Представители фармкомпании Shionogi доказали, что новый лекарственный препарат отлично действует в ходе проведения клинических испытаний. Учеными было организовано «слепое» двойное рандомизированное плацебо, в котором участвовали более 1 400 пациентов, болеющих гриппом. Во время контролируемого испытания CAPSTONE-1 ни исследователи, ни испытуемые не знали, в какой из групп будет использоваться тот или иной препарат.
Японские ученые распределили пациентов на три группы. В первой добровольцы принимали 75 миллиграммам осельтамивира на протяжении пяти дней, во второй – от 40 до 80 миллиграмм испытуемого балоксавир-марбоксила, а в третьей – плацебо. В результате оказалось, что больные из второй группы чувствовали себя намного лучше, чем пациенты первой группы. Для того, чтобы побороть вирус в организме человека лекарственному препарату балоксавир-марбоксил потребовалось 24 часа.
Разработчики хотят подать в текущем году заявку на одобрение старта продаж нового лекарства от гриппа. Возможно, препарат от Shionogi будет в свободном доступе в аптеках уже к 2019 году.
Представители фармкомпании Shionogi доказали, что новый лекарственный препарат отлично действует в ходе проведения клинических испытаний. Учеными было организовано «слепое» двойное рандомизированное плацебо, в котором участвовали более 1 400 пациентов, болеющих гриппом. Во время контролируемого испытания CAPSTONE-1 ни исследователи, ни испытуемые не знали, в какой из групп будет использоваться тот или иной препарат.
Японские ученые распределили пациентов на три группы. В первой добровольцы принимали 75 миллиграммам осельтамивира на протяжении пяти дней, во второй – от 40 до 80 миллиграмм испытуемого балоксавир-марбоксила, а в третьей – плацебо. В результате оказалось, что больные из второй группы чувствовали себя намного лучше, чем пациенты первой группы. Для того, чтобы побороть вирус в организме человека лекарственному препарату балоксавир-марбоксил потребовалось 24 часа.
Разработчики хотят подать в текущем году заявку на одобрение старта продаж нового лекарства от гриппа. Возможно, препарат от Shionogi будет в свободном доступе в аптеках уже к 2019 году.
Автор: Ирина Доброва