Компания Renault презентовала концепт с деревянными сиденьями
Французская компания Renault разработала прототип автомобиля, который получил деревянные сидения. Официальный тизер транспортного средства уже опубликован в Сети. Новинка получила название The Concept.
The Concept представляет собой полноразмерный макет без силовой установки и даже дверей. Вместо этого присутствуют святящиеся фирменные логотипы марки на колесных ступицах и корме. Еще одной особенностью купе является наличие индикаторов заряда батареи на бортах.
Если говорить об интерьере концепта, то автомобиль отличается минимализмом. В частности, очень маленьким является число рычагов управления, речь идет о сенсорном экране, шайба-контроллере, педали. На месте рулевого колеса производитель установил самый настоящий штурвал.
Фишкой суперкара стали сидения, выполненные из деревянных планок. На вид они напоминают пляжные шезлонги или же скамейку, расположенную в городском парке. Деревом зашито дно двухуровневого багажного отделения.
The Concept представляет собой полноразмерный макет без силовой установки и даже дверей. Вместо этого присутствуют святящиеся фирменные логотипы марки на колесных ступицах и корме. Еще одной особенностью купе является наличие индикаторов заряда батареи на бортах.
Если говорить об интерьере концепта, то автомобиль отличается минимализмом. В частности, очень маленьким является число рычагов управления, речь идет о сенсорном экране, шайба-контроллере, педали. На месте рулевого колеса производитель установил самый настоящий штурвал.
Фишкой суперкара стали сидения, выполненные из деревянных планок. На вид они напоминают пляжные шезлонги или же скамейку, расположенную в городском парке. Деревом зашито дно двухуровневого багажного отделения.
Автор: Валерия Орлова