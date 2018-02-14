Саратовец обвинил следователей в избиении из-за плохой песни в караоке
В Саратове мужчина сообщил, что работники Следственного Комитета избили его за музыкальный вкус. Якобы им не понравилась песня, которую он заказал в караоке-клубе. Заведение он посетил вместе с женой, когда там отдыхали трое следователей.
Как сообщают СМИ, после заказа песни саратовцем, его позвали на разговор, который закончился дракой. Все эти событий были зафиксированы камерами видеонаблюдения. Сегодня руководство следственного СУ СКР поручило провести проверку действий сотрудников в нерабочее время.
«Инициировано проведение служебной проверки, поводом для которой стал инцидент, случившийся 2 февраля на территории одного из кафетериев города Вольска при участии сотрудников следственного отдела», — отмечается в региональном главке.
Как сообщают СМИ, после заказа песни саратовцем, его позвали на разговор, который закончился дракой. Все эти событий были зафиксированы камерами видеонаблюдения. Сегодня руководство следственного СУ СКР поручило провести проверку действий сотрудников в нерабочее время.
«Инициировано проведение служебной проверки, поводом для которой стал инцидент, случившийся 2 февраля на территории одного из кафетериев города Вольска при участии сотрудников следственного отдела», — отмечается в региональном главке.
Автор: Валерий Антонов