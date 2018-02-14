Blizzard приступила к разработке новой части Diablo
Студия Blizzard приступила к разработке новой части легендарной игры Diablo. Анонс состоится летом на выставке Е3. Сведения появились в тематическом сетевом издании.
Разработчики в связи с запуском нового проекта объявили несколько вакансий, которые заставили фанатов игры томиться в неведении. Одни уверены, что Diablo получит только обновление, другие ожидают выхода четвертого эпизода.
Для создания игры Blizzard ищет профессиональных разработчиков со знанием вселенной Diablo. Соискатели должны иметь опыт работы над масштабными проектами.
Ранее в Diablo-3 появились некроманты.
Разработчики в связи с запуском нового проекта объявили несколько вакансий, которые заставили фанатов игры томиться в неведении. Одни уверены, что Diablo получит только обновление, другие ожидают выхода четвертого эпизода.
Для создания игры Blizzard ищет профессиональных разработчиков со знанием вселенной Diablo. Соискатели должны иметь опыт работы над масштабными проектами.
Ранее в Diablo-3 появились некроманты.
Автор: Джанабилова Татьяна П