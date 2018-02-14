Людмила Поргина: Николай Караченцов прошел четыре курса химиотерапии
В очередном выпуске программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» присутствовала жена Николая Караченцова Людмила Поргина. Она рассказала, что актер прошел четыре курса химиотерапии.
Поргина рассказала, что по оценкам медиков размеры опухоли уменьшились. Она верит, что в скором времени супруг пойдет на поправку. Тем более, что Караченцов полон решимости побороть болезнь, поскольку он хочет жить.
Также она рассказала, что ее бывший муж Виктор Корзун был очень ревнивым. Когда она уходила к Караченцову, то он вывез ее в лес и пытался убить, но просто бросил ее среди деревьев.
За актера она вышла замуж лишь спустя два года после расставания. Она отметила, что в него невозможно было не влюбиться.
Ранее информацию о том, что Николай Караченцов хорошо себя чувствует распространил сын актера Андрей.
Поргина рассказала, что по оценкам медиков размеры опухоли уменьшились. Она верит, что в скором времени супруг пойдет на поправку. Тем более, что Караченцов полон решимости побороть болезнь, поскольку он хочет жить.
Также она рассказала, что ее бывший муж Виктор Корзун был очень ревнивым. Когда она уходила к Караченцову, то он вывез ее в лес и пытался убить, но просто бросил ее среди деревьев.
За актера она вышла замуж лишь спустя два года после расставания. Она отметила, что в него невозможно было не влюбиться.
Ранее информацию о том, что Николай Караченцов хорошо себя чувствует распространил сын актера Андрей.
Автор: Сергей Сидорин