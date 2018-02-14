Безрамочный Nokia 9 с двойной камерой засветился на фото
Безрамочный девайс Nokia 9 с мощной двойной камерой впервые засветился на фото. Презентация смартфона запланирована на второе полугодие, анонс состоится 25 февраля на MWC 2018. Сведения предоставлены инсайдером из компании HMD Global.
Судя по снимкам, Nokia 9 обзавелся обещанным производителем безрамочным дисплеем, занимающим почти всю переднюю панель. На задней части корпуса расположился камерный модуль для работы в движении и вспышка.
На рынок смартфон с экраном в 5,5 дюйма может выйти совсем под другим названием - Nokia 8 Sirocco. Управляется смартфон 8-ядерным чипсетом Snapdragon 835. В комплектацию входит Quick Charge 3.0., аккумулятор на 3200 мАч, память на 6 и 128 Гб. Система работает на базе ОС Android 8.0 Oreo.
Ранее Nokia 9 появился в бенчмарке.
Судя по снимкам, Nokia 9 обзавелся обещанным производителем безрамочным дисплеем, занимающим почти всю переднюю панель. На задней части корпуса расположился камерный модуль для работы в движении и вспышка.
На рынок смартфон с экраном в 5,5 дюйма может выйти совсем под другим названием - Nokia 8 Sirocco. Управляется смартфон 8-ядерным чипсетом Snapdragon 835. В комплектацию входит Quick Charge 3.0., аккумулятор на 3200 мАч, память на 6 и 128 Гб. Система работает на базе ОС Android 8.0 Oreo.
Ранее Nokia 9 появился в бенчмарке.
Автор: Джанабилова Татьяна П