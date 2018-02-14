В Узбекистане впервые прошла операция по пересадке печени
В истории медицины Узбекистана состоялось важное событие – впервые прошла операция по пересадке печени. В пресс-центре службы министерства здравоохранения сообщили о том, что пациента оперировали в Республиканском научно-практическоммедицинском центре хирургии им. В. Вахидова.
Руководили операцией по пересадке части печени больному 26-летнему пациенту от родственника-донора академики Феруз Назиров и Сергей Готье. Убайдулла Дадахужаев, уроженец Паркента, которому врачи подарили вторую жизнь, на протяжении длительного времени страдал от цирроза печени. В этом случае медикаментозное лечение оказалось малоэффективным, поэтому требовалась срочная операция. Донором стал 30-летний брат больного. Всего во время проведения трансплантации в операционной присутствовали 21 врач и 10 медицинских работников, процесс длился 15 часов.
Перед проведением сложной операции врачи повышали свою квалификацию за рубежом, а также были улучшены технические возможности центра хирургии им. В. Вахидова. Пациента и его брата готовили к пересадке на протяжении трех месяцев, а теперь они три года будут под наблюдением местных специалистов.
Руководили операцией по пересадке части печени больному 26-летнему пациенту от родственника-донора академики Феруз Назиров и Сергей Готье. Убайдулла Дадахужаев, уроженец Паркента, которому врачи подарили вторую жизнь, на протяжении длительного времени страдал от цирроза печени. В этом случае медикаментозное лечение оказалось малоэффективным, поэтому требовалась срочная операция. Донором стал 30-летний брат больного. Всего во время проведения трансплантации в операционной присутствовали 21 врач и 10 медицинских работников, процесс длился 15 часов.
Перед проведением сложной операции врачи повышали свою квалификацию за рубежом, а также были улучшены технические возможности центра хирургии им. В. Вахидова. Пациента и его брата готовили к пересадке на протяжении трех месяцев, а теперь они три года будут под наблюдением местных специалистов.
Автор: Ирина Доброва