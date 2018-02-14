«Синтоловый качок» Кирилл Терешин поздравил девушек с Днем Валентина
В Сети появилось видеообращение «синтолового качка» к девушкам. Фрик Кирилл Терешин поздравил представительниц прекрасного пола с Днем Валентина.
«Синтоловый качок» посоветовал в этот праздничный день заказать «двоечку с апперкотом» его производства. Кирилл Терешин пожелал девушкам всего хорошего в День влюбленных и в конце ролика послал воздушный поцелуй.
Известность фрик получил после укола синтола в мышцы, благодаря чему у него больше чем нужно выросли бицепсы. Эта особенность позволяет Кириллу Терешину достаточно зарабатывать на рекламе. Деньги «синтоловый качок» предпочитает тратить на поддержание своего имиджа. Например, фрик сделал себе операцию на губах, вставил импланты в икры и регулярно наращивает ногти.
«Синтоловый качок» посоветовал в этот праздничный день заказать «двоечку с апперкотом» его производства. Кирилл Терешин пожелал девушкам всего хорошего в День влюбленных и в конце ролика послал воздушный поцелуй.
Известность фрик получил после укола синтола в мышцы, благодаря чему у него больше чем нужно выросли бицепсы. Эта особенность позволяет Кириллу Терешину достаточно зарабатывать на рекламе. Деньги «синтоловый качок» предпочитает тратить на поддержание своего имиджа. Например, фрик сделал себе операцию на губах, вставил импланты в икры и регулярно наращивает ногти.
Автор: Ирина Доброва