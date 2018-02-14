В Екатеринбурге ночное небо осветил загадочный НЛО
13 февраля, в 20:00, в Екатеринбурге ночное небо осветил загадочный НЛО, быстро скрывшийся из виду. За передвижением объекта следили многие горожане, обсуждающие явление в соцсетях.
Очевидцы рассказали, что объект с бело-зеленым свечением красиво вошел в земную атмосферу и растворился в облаках. Пользователи просят разместить в Сети кадры с видеорегистраторов, успевших запечатлеть НЛО.
Ученый из УрФУ Владилен Санакоев, наблюдавший за процессом, рассказал, что люди видели болид, который из-за облачности многие приняли за инопланетный корабль. Из центра объекта исходила оранжевая искра, а по сторонам были заметны зеленые и багряные космы. Высота полета не подсчитана. Место падения можно определить, если кто-нибудь предоставит фото или видео.
Рассматривается версия и о пучке света, отразившегося от системы «Иридиум-49», но время пролета над Уралом не совпадает.
Ранее ростовчане рассказывали о портале в другое измерение, открывшемся над новым стадионом.
Очевидцы рассказали, что объект с бело-зеленым свечением красиво вошел в земную атмосферу и растворился в облаках. Пользователи просят разместить в Сети кадры с видеорегистраторов, успевших запечатлеть НЛО.
Ученый из УрФУ Владилен Санакоев, наблюдавший за процессом, рассказал, что люди видели болид, который из-за облачности многие приняли за инопланетный корабль. Из центра объекта исходила оранжевая искра, а по сторонам были заметны зеленые и багряные космы. Высота полета не подсчитана. Место падения можно определить, если кто-нибудь предоставит фото или видео.
Рассматривается версия и о пучке света, отразившегося от системы «Иридиум-49», но время пролета над Уралом не совпадает.
Ранее ростовчане рассказывали о портале в другое измерение, открывшемся над новым стадионом.
Автор: Джанабилова Татьяна П