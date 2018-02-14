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В России принимают заказы на электромобиль Tesla Model 3
Крупнейший неофициальный продавец электрических автомобилей Tesla в России – Moscow Tesla Club, представил на своей презентации доступную модель популярного производителя. Tesla Model 3 обещает порадовать ценителей качественного автомобиля несмотря на заявленную небольшую цену.

В России принимают заказы на электромобиль Tesla Model 3


Однако не все настолько радужно, как описывают производители и продавцы. Цены на Tesla Model 3 высоковаты, хотя на фоне флагманских Model S и Model X и выглядят неплохо. Базовая версия предлагается покупателям за 3,8 миллионов рублей, при стандартной батарее с запасом хода 354 километра и разгоном до сотни за 5,6 секунд. Премиум-версия Long Range будет стоять 5,5 миллионов рублей, с запасом хода 499 километров, а разгон до 100 километров в час будет осуществляться за 5,1 секунды. Для покупки электромобиля нужно будет обязательно внести предоплату в размере 145 тысяч рублей, а желанный автомобиль при удачном раскладе будет доступен владельцу не менее чем через год. Срок ожидания огромный, потому как количество предварительных заказов на автомобиль уже превышает полмиллиона машин.

На сегодняшний день, популярность электромобилей в стране не особо большая, в виду отсутствия специальных станций быстрой зарядки, которые присутствуют в основном в Москве. Впрочем, сотрудники компании Moscow Tesla Club надеются на массовое улучшение инфраструктуры для использования электромобилей, что впоследствии приведет к открытию официального представительства компании Илона Маска в России. После этого будет качественная поддержка владельцев электрических автомобилей в обслуживании и ремонте.

В России принимают заказы на электромобиль Tesla Model 3


Сообщается также о большом желании Москвы перейти на электротранспорт, в этом году в планах столицы закупить около 300 электробусов и станций зарядки к ним.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 19:23
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