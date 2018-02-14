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Спецслужбы США не рекомендуют использовать смартфоны из КНР
Спецслужбы США запретили использовать смартфоны из КНР. Гражданам страны не рекомендовали использовать устройства марки Huawei, поскольку имеются опасения, что производитель гаджетов и телекоммуникационная компания ZTE плотно сотрудничают с правительством страны.

Спецслужбы США не рекомендуют использовать смартфоны из КНР


«Это (применение смартфонов из КНР — прим.ред.) формирует риски оказания давления на телекоммуникационную инфраструктуру. Фактически, это указывает на опасность шпионажа и кражи информации», - отмечается в сообщении ведомств.

Представитель Huawei сообщил, что компания «представляет угрозу не больше любого иного поставщика технологий». Как сообщают СМИ, вероятным влиянием компании на США обеспокоены члены сената. В частности, глава комитета по вопросам разведки Ричард Берр уверен, что КНР пытается получить доступ к технологиям, а также интеллектуальной собственности посредством использования телекоммуникационных компаний. Huawei вместе с ZTE оказались тесно связаны с правительством КНР, уверяет сенатор.

В ZTE не дали ответа на запрос со стороны журналистов. Представитель МИД Китая во время разговора с агентством сообщил, что США является «сильнейшей мировой державой», после чего сильно удивился, что государство всюду видит своих врагов.

«Если даже США считают, что находятся в окружении врагов, что в таком случае стоит делать прочим государствам? Не знаю, почему у Вашингтона возникает подобное ощущение непрерывной опасности, однако могу отметить, во всем мире нет ни одной совершенно безопасной вещи», — отметил собеседник агентства.

В январе компания Huawei запланировала выход на рынок США посредством заключения договора с одним из наиболее крупных сотовых операторов местного рынка AT&T. Сделка оказалась сорвана, компания отказалась реализовать смартфоны из КНР. В соответствии с информации Android Police, это имеет отношение к давлению на AT&T членов Федеральной комиссии по вопросам связи. Ведомство выразило уверенность, что Huawei ведет сотрудничество с китайскими спецслужбами.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 20:45
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