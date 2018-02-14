Очевидцы: НЛО появился на Гавайях перед землетрясением в США
НЛО появился на Гавайях за несколько минут до землетрясения, произошедшего в США. Сведения со ссылкой на очевидцев обнародованы в издании UFO Hunters.
25 января в США были зафиксированы мощные подземные толчки. Незадолго до них гавайцы заметили в небе инопланетный корабль, излучающий яркие световые волны. Объект быстро испарился в облаках и вышел из атмосферы Земли.
Уфолог Найджел Уотсон, расследующий появление НЛО, рассказал, что связь между посещением Земли пришельцами и землетрясениями давно доказана. Возможно, так внеземная цивилизация пытается предупредить людей об опасности.
Ранее странный НЛО заметили в Венгрии.
25 января в США были зафиксированы мощные подземные толчки. Незадолго до них гавайцы заметили в небе инопланетный корабль, излучающий яркие световые волны. Объект быстро испарился в облаках и вышел из атмосферы Земли.
Уфолог Найджел Уотсон, расследующий появление НЛО, рассказал, что связь между посещением Земли пришельцами и землетрясениями давно доказана. Возможно, так внеземная цивилизация пытается предупредить людей об опасности.
Ранее странный НЛО заметили в Венгрии.
Автор: Джанабилова Татьяна П