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Эксперты рассказали об идеальном ужине на День влюбленных
Сегодня, 14 февраля, во всем мире отмечается День всех влюбленных. Некоторые отправятся отметить эту дату в ресторане, однако найдутся и те, кто будут праздновать ее дома. Эксперты рассказали, как сделать домашний ужин по этому случаю по-настоящему вкусным и запоминающимся.

Эксперты рассказали об идеальном ужине на День влюбленных


Атмосфера

По словам экспертов, идеальным станет тот вечер, который наполнен взаимной симпатией и искренними чувствами. Если они присутствуют, то остальные вещи не так важны. Когда речь идет об атмосфере, изначально стоит позаботиться о достаточном звуковом уединении и комфорте для возлюбленных. Специалисты отмечают, что необходимо сказать «нет» шумным соседям и громкой музыке, поскольку романтический вечер является поводом почувствовать глубину друг друга.

Еда

В ходе подготовке к романтическому ужину эксперты советуют сделать упор, прежде всего, на лёгкие блюда. Пищу стоит воспринимать как дополнение вечера, она не должна препятствовать общению двух половинок. По мнению экспертов, не нужно делать акцент на мясе, выбрать необходимо рыбу.

Горячее блюдо может быть только одно, рыбу можно запечь с афродизиаками: кинзой, руколой, грибами.

Напитки

Напитки выступают ключевым элементом романтического вечера. Отсутствуют всякие сомнения, что лучшим из них являются вино. Оно должно быть пьянящим. Лучше отдать предпочтение игристым напиткам: просекко, шампанскому, фраголино, ламбруско, каве, белому сухому вину. Стоит обратить внимание на натуральность и качество алкоголя. Лучше отдать предпочтения напиткам из Италии.

Эксперты рассказали об идеальном ужине на День влюбленных


ТОП-10 романтических блюд

В качестве лёгкой и изысканной закуски может выступить салат, приготовленный из апельсинов, фенхеля и горгонзоллы. Также стоит добавить мягкий сыр. Такая закуска покорит даже самого требовательного молодого человека.

Овощные и фруктовые блюда обожают не только представительницы слабого пола, но и мужчина. Таким миксом выступает салат «Фетуш», который содержит огурцы, редис, томаты и крутоны.

Что касается десертов, то прекрасным вариантом выступят трюфели. Соответствующие конфеты традиционно готовятся из рома, темного шоколада и сливок. Десерт непременно понравится ценителям аристократического вкуса.

Отличным вариантом выступит шоколадный брауни. Десерт на первый взгляд может показаться обычным, но он привносит нотку уюта и домашнего тепла. К этому блюду подходят практически все виды мороженного, фруктов и алкогольных напитков.

Любителям шоколада непременно понравится суфле или маффин с шоколадной начинкой. Обычно соответствующий рецепт принято подавать на вафельной тарталетке и с мороженным. Преимуществом блюда является то, что его можно приготовить заранее, от этого его вкус не испортится.

Эксперты рассказали об идеальном ужине на День влюбленных


Панакота с личи будет куда романтичнее банальных лепестков роз. Этому десерту непременно удивится вторая половина, приглашенная на ужин. Блюдо по вкусу может напомнить застывший кисель из сливок с ванилью и сахаром. Его родиной является опять же Италия. Блюдо прекрасно подойдет парам, которые ценят все оригинальное и новое. Пикантность панакоте придают соус, представляющий собой выжимку из розовых лепестков.

Еще одним блюдом, которое можно подать на стол 14 февраля, выступает шоколадное фондю. Попробовав его, возлюбленные просто растают, поскольку в переводе с французского название означает «таять». Оригинальный рецепт предполагает, что блюдо готовится из винных специй, сыры, но для ужина по случаю праздника идеально подойдут фрукты, шоколад, сливки, печенье, коньяк.

Эксперты рассказали об идеальном ужине на День влюбленных


Всегда актуальным остается мороженое, уже долгое время интерес влюбленных к нему не пропадает. Чтобы удивить вторую половину, стоит подать к нему тропические фрукты, например личи. Не зря в Индии и Китае называют его «плодом любви», который дарят самое настоящие наслаждение. По своей консистенции мякоть фрукта напоминают виноград.

Для романтического ужина отлично подойдет мусс из кефира с клубникой. Это блюдо очень понравится дамам, которые следят за своей фигурой. В нем полностью отсутствует шоколад, но присутствуют натуральные продукты. Такое наполнение не мешает быть блюду необыкновенно вкусным и воздушным. Десерт принято подавать с фруктами, орехами и цукатами.

Эксперты рассказали об идеальном ужине на День влюбленных


Замыкает ТОП тирамису, являющийся одним из самых вкусных десертов мира. У второй половины поднимется настроение только от одного вида блюдо. Оно состоит из печенья савоярди, нежнейшего маскарпоне, крепкого кофе, а дополняет все это пропитка ликером. Рецептов приготовления этого блюда существует очень много, по словам специалистов, десерт испортить практически невозможно.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 18:48
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