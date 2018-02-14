В Калининграде «Автотор» начнет производить грузовики Hyundai HD35 по полному циклу
В компании «Автотор» сообщили, что в Калиниграде начнут производить грузовики Hyundai HD35 по полному циклу. Такие договоренности были достигнуты во время переговоров с компанией Hyundai Motor Company.
Руководитель «Автотора» Валерий Горбунов отметил, что благодаря этому у предприятия появятся новые объема, новая работа и новые возможности зарабатывать. По его словам, в скором времени компания примет на работу новых 260 человек, а также освоить выпуск девяти новых моделей.
На предприятиях будет производиться полный цикл грузовика Hyundai HD35, в том числе сварку, окраску, сборку. В будущем произойдет наращивание объемов производства и уровня локализации. Масса модели составляет 3,5 тонны, грузоподъемность от 0,9 до 1,5 тонны. Под капотом автомобиля расположен двигатель мощностью 136 лошадиных сил, поддерживающий стандарт «Евро-5».
«Автотор» начал выпускать грузовые автомобили Hyundai в сентябре 2012 года. На данный момент на российском рынке южнокорейская компания представлена моделями HD35, HD65, HD78, HD120, HD170.
Предприятие основано в 1994 году в Калининграде, производственный цикл начался с 1997 года и составил 1,7 единиц. Кроме Hyundai на заводе выпускают автомобили под марками BMW и KIA.
Руководитель «Автотора» Валерий Горбунов отметил, что благодаря этому у предприятия появятся новые объема, новая работа и новые возможности зарабатывать. По его словам, в скором времени компания примет на работу новых 260 человек, а также освоить выпуск девяти новых моделей.
На предприятиях будет производиться полный цикл грузовика Hyundai HD35, в том числе сварку, окраску, сборку. В будущем произойдет наращивание объемов производства и уровня локализации. Масса модели составляет 3,5 тонны, грузоподъемность от 0,9 до 1,5 тонны. Под капотом автомобиля расположен двигатель мощностью 136 лошадиных сил, поддерживающий стандарт «Евро-5».
«Автотор» начал выпускать грузовые автомобили Hyundai в сентябре 2012 года. На данный момент на российском рынке южнокорейская компания представлена моделями HD35, HD65, HD78, HD120, HD170.
Предприятие основано в 1994 году в Калининграде, производственный цикл начался с 1997 года и составил 1,7 единиц. Кроме Hyundai на заводе выпускают автомобили под марками BMW и KIA.
Автор: Сергей Сидорин