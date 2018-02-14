Эксперты нашли в Skype баг для взлома ПК
Эксперты нашли в Skype баг, используемый хакерами для взлома ПК. Уязвимость выявлена в Windows-версии. Компания Microsoft о проблеме знает, но пока не готова выпустить защитный патч.
Стефан Кантак из службы безопасности уведомил Microsoft о проблеме в сентябре прошлого года. Опасения разработчиков подтвердились, но для устранения уязвимости придется переписывать весь программный код. Скорее всего, вопрос будет снят с выходом новой версии мессенджера.
Хакеры могут использовать брешь, чтобы изменить программу обновления Skype и внедрить в нее вредоносный код, который заразит библиотеку DLL и откроет доступ к системе.
Ранее эксперты рассказали о самых опасных вирусах для Android.
Стефан Кантак из службы безопасности уведомил Microsoft о проблеме в сентябре прошлого года. Опасения разработчиков подтвердились, но для устранения уязвимости придется переписывать весь программный код. Скорее всего, вопрос будет снят с выходом новой версии мессенджера.
Хакеры могут использовать брешь, чтобы изменить программу обновления Skype и внедрить в нее вредоносный код, который заразит библиотеку DLL и откроет доступ к системе.
Ранее эксперты рассказали о самых опасных вирусах для Android.
Автор: Джанабилова Татьяна П