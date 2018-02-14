Росконтроль: В магазинные блинчики с творогом не кладут творог
В магазинные блинчики с творогом не добавляют заявленную начинку. По итогам проверки Росконтролем удалось установить качество продуктов, которые реализуются в магазинах. Как выяснилось, начинка всех образцов не отвечает наименованию «творог».
В 3-х образцах выявили высокое содержание растительных жиров, а также чрезмерно малый процент молочного жира.
«Очевидно, производители сэкономили на достаточно дорогом ингредиенте. При этом начинку "Царского подворья" и "Качественных продуктов" невозможно обозначить, как творожный продукт. В ней процент молочного жира достигает 25% и 3% соответственно», — сообщили в организации.
Диетолог объяснила, что подобные блинчики могут рассматриваться как вредные для здоровья. В соответствии со словами специалиста, растительные жиры могут представлять собой пальмовое масло, что позволяет удешевить продукт. В блинчики иных брендов творог добавили, однако помимо него использовали стабилизаторы, фосфаты, консерванты, которых в натуральном твороге быть не должно.
В 3-х образцах выявили высокое содержание растительных жиров, а также чрезмерно малый процент молочного жира.
«Очевидно, производители сэкономили на достаточно дорогом ингредиенте. При этом начинку "Царского подворья" и "Качественных продуктов" невозможно обозначить, как творожный продукт. В ней процент молочного жира достигает 25% и 3% соответственно», — сообщили в организации.
Диетолог объяснила, что подобные блинчики могут рассматриваться как вредные для здоровья. В соответствии со словами специалиста, растительные жиры могут представлять собой пальмовое масло, что позволяет удешевить продукт. В блинчики иных брендов творог добавили, однако помимо него использовали стабилизаторы, фосфаты, консерванты, которых в натуральном твороге быть не должно.
Автор: Валерий Антонов