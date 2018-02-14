Пропавшую весной 16-летнюю жительницу Владимирской области нашли убитой
Правоохранители обнаружили бездыханное тело 16-летней девушки, пропавшей в марте прошлого года. Она являлась жительницей Собинского района Владимирской области. Обстоятельства и подробности случившегося уже установлены сотрудниками полиции.
По имеющимся данным, 8 марта прошлого года девушка ушла из дома, сказав родственникам, что отправилась на встречу с подругой. Однако обратно несовершеннолетняя так и не вернулась. По факту пропажи студентки одного из колледжей правоохранители инициировали поисковую операцию. В феврале нынешнего года сотрудник СК РФ по региону задержали 24-летнего молодого человека по подозрению в убийстве, ему уже предъявлено обвинение.
Сообщается, что мужчина дал признательные показания и активно сотрудничает со следствием. С пропавшей девушкой задержанный был знаком с 2009 году. 31 марта прошлого года она приехала с компанией к нему домой. После ухода гостей между знакомыми началась ссора, в ходе которой пьяный молодой человек задушил свою оппонентку.
Спустя несколько дней тело погибшей злоумышленник вынес в здание заброшенной котельной и засыпал его мусором. По факту случившегося возбуждено уголовное делопроизводство. После сбора доказательственной базы и завершения расследования его материалы будут переданы в суд для вынесения приговора.
По имеющимся данным, 8 марта прошлого года девушка ушла из дома, сказав родственникам, что отправилась на встречу с подругой. Однако обратно несовершеннолетняя так и не вернулась. По факту пропажи студентки одного из колледжей правоохранители инициировали поисковую операцию. В феврале нынешнего года сотрудник СК РФ по региону задержали 24-летнего молодого человека по подозрению в убийстве, ему уже предъявлено обвинение.
Сообщается, что мужчина дал признательные показания и активно сотрудничает со следствием. С пропавшей девушкой задержанный был знаком с 2009 году. 31 марта прошлого года она приехала с компанией к нему домой. После ухода гостей между знакомыми началась ссора, в ходе которой пьяный молодой человек задушил свою оппонентку.
Спустя несколько дней тело погибшей злоумышленник вынес в здание заброшенной котельной и засыпал его мусором. По факту случившегося возбуждено уголовное делопроизводство. После сбора доказательственной базы и завершения расследования его материалы будут переданы в суд для вынесения приговора.
Автор: Валерия Орлова