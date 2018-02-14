Анна Седокова поздравила фанатов с Днем святого Валентина забавной фотографией сына
На своей странице в Instagram певица Анна Седокова поздравила фанатов с Днем святого Валентина. Она опубликовала забавную фотографию сына Гектора.
В описанию к снимку исполнительница пожелала подписчикам большой и взаимной любви. «Мы вас любим», - отметила исполнительница. На снимке Гектор сидит в классическом джентльменском костюме с бабочкой, с закрытыми глазами и оттопырил губу.
В комментариях к фотографии подписчики отметили забавный вид малыша и отметили, что Гектор растет замечательным ребенком. За 4 часа с момента публикации пост набрал более 110 тысяч отметок «Нравится» и более 600 комментариев.
Ранее сообщалось, что Анна Седокова шокировала поклонников фотографией с полуголым мужчиной.
В описанию к снимку исполнительница пожелала подписчикам большой и взаимной любви. «Мы вас любим», - отметила исполнительница. На снимке Гектор сидит в классическом джентльменском костюме с бабочкой, с закрытыми глазами и оттопырил губу.
В комментариях к фотографии подписчики отметили забавный вид малыша и отметили, что Гектор растет замечательным ребенком. За 4 часа с момента публикации пост набрал более 110 тысяч отметок «Нравится» и более 600 комментариев.
Ранее сообщалось, что Анна Седокова шокировала поклонников фотографией с полуголым мужчиной.
Автор: Сергей Сидорин