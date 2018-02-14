Сергей Шнуров поздравил влюблённых с 14 февраля фразой: «За ВДВ!»
Сергей Шнуров поздравил всех влюблённых с 14 февраля, опубликовав фотографию со своей супругой. Шнур подписал снимок фразой: «За ВДВ!», имея в виду «Всемирный День Влюблённых».
В ответ жена лидера «Группировки Ленинград» разместила на своей странице в Instagram фото с той же фотосесии, только немного в другом ракурсе и с аналогичной подписью. На снимке Сергей Шнуров запечатлен с супругой Матильдой.
Музыкант с женой любят очень оригинальные и незаурядные фотосессии. Например, на опубликованном снимке Матильда Шнурова замахивается на мужа бутылкой вина. Парочка выбрала для этого наряды в коричневых тонах, которые гармонируют друг с другом и полностью перевоплотилась в придуманные фотографом образы.
В ответ жена лидера «Группировки Ленинград» разместила на своей странице в Instagram фото с той же фотосесии, только немного в другом ракурсе и с аналогичной подписью. На снимке Сергей Шнуров запечатлен с супругой Матильдой.
Музыкант с женой любят очень оригинальные и незаурядные фотосессии. Например, на опубликованном снимке Матильда Шнурова замахивается на мужа бутылкой вина. Парочка выбрала для этого наряды в коричневых тонах, которые гармонируют друг с другом и полностью перевоплотилась в придуманные фотографом образы.
Автор: Ирина Доброва