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Военные врачи госпиталя Вишневского приняли участие в работе научных конференций
Реформы системы здравоохранения в России в числе прочих направлений включают в себя и увеличение эффективности взаимодействия военных и гражданских врачей. Одним из наиболее успешных примеров такого взаимодействия может гордиться 3 Центральный военный клинический госпиталь Вишневского.

Казалось бы, несмотря на общие цели – лечение людей, гражданские и военные врачи выполняют работы в разных условиях. Военные медицинские специалисты зачастую вынуждены действовать в экстремальных ситуациях с реальной опасностью для жизни, пользуясь ограниченными средствами. Гражданские врачи привыкают работать в «спокойных» условиях при доступе ко всему необходимому, однако часто вынуждены спасать здоровье и жизни наиболее сложных пациентов – детей и пожилых людей. Как же эти две ипостаси одной профессии могут найти точки соприкосновения?
Военные врачи госпиталя Вишневского приняли участие в работе научных конференций

Как показал опыт 3 Центрального военного клинического госпиталя Вишневского – это возможно. Госпиталем в прошлом году были проведены конференции и семинары, в которых принимали участие представители гражданской медицины.

Был даже проведен семинар по менеджменту, в котором приняли участие 75 врачей из медучреждений с разных регионов России. И, как высказался начальник госпиталя Вишневского генерал-майор Есипов, вопросы управления являются ключевыми, и без грамотно поставленного менеджмента невозможны прорывные открытия и реализация прогрессивных идей.

Кроме того на базе 3 ЦВКГ прошла подготовка студентов-медиков гражданских московских вузов. Врачи госпиталя Вишневского, помимо прочего, рассказывают студентам о работе медиков в условиях боевых действий. А так как многие из врачей 3 ЦВКГ имеют опыт реальной войны в Чечне и Сирии, то им точно есть, что рассказать.

Также взаимодействие ведется по направлению трансплантологии. В ноябре прошлого года генерал-майор Есипов подписал с Исследовательским центром трансплантологии имени академика В.И. Шумакова соглашение о научно-практичном сотрудничестве. Этот документ должен положить начало долгосрочному сотрудничеству в области подготовки кадров, а также исследований в области трансплантации.

Все вышеперечисленное наглядно показывает, что межведомственное взаимодействие военной и гражданской медицины действительно возможно.

Автор: Роман
Сегодня, 16:24
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