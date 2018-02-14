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В Самарском университете будут готовить инженеров для работы в компании "АвтоВАЗ"
Представители "АвтоВАЗа" совместно с ректором Самарского университета договорились о сотрудничестве, благодаря которому лучшие студенты-инженеры будут трудоустроены в автомобильной компании. Подписание соглашение состоится 15 февраля вечером на территории учебного заведения.

В Самарском университете будут готовить инженеров для работы в компании "АвтоВАЗ"


Самарский национальный исследовательский университет имени академика Королева отлично подходит под все требования АвтоВАЗа, как заявил вице-президент по социальной политике и персоналу Дмитрий Михаленко. Судя по информации, компания в 2018 году готова трудоустроить в свой центр инжиниринга более 250 специалистов. Центр обладает всевозможным новым оборудованием, а также техническим и программным обеспечением позволяющим разрабатывать и проектировать отличные модели автомобилей. Это все доступно благодаря тому, что компания "АвтоВАЗ" принадлежит Альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi, одного из мировых лидеров по автостроению.

В Самарском университете будут готовить инженеров для работы в компании "АвтоВАЗ"


В основе такого сотрудничества предусмотрено проведения многих практических занятий на территории предприятия, вместе с привлечением действующих специалистов и проведением ими мастер классов. В основу подготовки студентов будут включены целевые дисциплины обязательные для будущих инженеров, что поможет им успешно начать работу на новом месте, и быть востребованными не только для "АвтоВАЗа", но и на рынке труда. Также лучшие ученики смогут работать за границей и предлагать свои проекты и разработки для изготовления новых автомобилей.

АвтоВАЗ планирует до 2026 года выпустить 12 новых автомобилей и провести около 11 модернизаций существующих моделей Lada.

В Самарском университете будут готовить инженеров для работы в компании "АвтоВАЗ"


Стоит упомянуть, что ранее в средствах массовой информации появлялась информация о массовом увольнении на предприятии.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 20:52
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