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В США сформировали команду участников для имитации полета на Марс
Американские ученые Университета штата Гавайи сформировали число «аэронавтов», которые отправятся в следующий имитированный экспериментальный полет на Марс. Как сообщают специалисты, команда «покорителей красной планеты» вышла весьма межнациональной.

В США сформировали команду участников для имитации полета на Марс


По информации NASA, которое и выделило средства на исследование, в число тех, кто будет жить в обсервации 8 месяцев, вошло по двое мужчин и женщин. Выходцами из корейской Республики и Шотландии стала пара мужчин, а женщины, в свою очередь подданные Австралии и Словакии.

С 15 февраля члены группы исследователей ступят в специализированный комплекс, который находится на склоне спящего вулкана Мауна-Лоа на Гавайских островах в условиях схожих с марсианскими. На высоте 2600 метров над уровнем моря участники смогут выходить из комплекса только при наличии скафандра.

Подобное исследование совершалось гавайским университетом уже 6 раз и каждое из них спонсировали NASA. Примечательно, что схожий эксперимент уже совершали российские ученые в период с 2010-2011 год экспедиционной группой «Марс-500», которые в количестве 6 волонтеров из России, Франции, Италии и Китая пробыли абсолютно изолированными от внешнего мира в течении 520 дней.

Автор: Богданова Ярослава
Сегодня, 21:15
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