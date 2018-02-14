Житель Пензы лишился пальца после укуса алабая
42-летний житель Пензы лишился пальца после укуса алабая. Пострадавший в качестве компенсации за причинение морального вреда получил 100 тысяч рублей. Их должен выплатить хозяин собаки.
По имеющимся данным, инцидент произошел в мае прошлого года на территории производственной базы, расположенной на Ростовской области, где работал истец. Сообщается, что алабай напал на мужчину, который вышел из автомобиля. Пес отпустил его руку только тогда, когда его начали защищать другие собаки.
Пострадавший взял из цеха пневматический пистолет, чтобы спугнуть агрессора, однако из-за осечки не смог выстрелить. В этот момент на горизонте появился хозяин животного.
В результате укуса мужчина получил телесные повреждения: медики диагностировали у пензенца переломы нижней и средней фаланги третьего пальца левой руки и умеренное смещение отломков. Впоследствии врачи приняли решение об ампутации.
Пострадавший решил подать в суд на хозяина собаки, чтобы получить денежную компенсацию. В момент инцидента животное гуляло без поводка, ошейника и намордника, за ним не осуществлялся присмотр. В связи с этим служители Фемиды приняли решение об удовлетворении иска.
По имеющимся данным, инцидент произошел в мае прошлого года на территории производственной базы, расположенной на Ростовской области, где работал истец. Сообщается, что алабай напал на мужчину, который вышел из автомобиля. Пес отпустил его руку только тогда, когда его начали защищать другие собаки.
Пострадавший взял из цеха пневматический пистолет, чтобы спугнуть агрессора, однако из-за осечки не смог выстрелить. В этот момент на горизонте появился хозяин животного.
В результате укуса мужчина получил телесные повреждения: медики диагностировали у пензенца переломы нижней и средней фаланги третьего пальца левой руки и умеренное смещение отломков. Впоследствии врачи приняли решение об ампутации.
Пострадавший решил подать в суд на хозяина собаки, чтобы получить денежную компенсацию. В момент инцидента животное гуляло без поводка, ошейника и намордника, за ним не осуществлялся присмотр. В связи с этим служители Фемиды приняли решение об удовлетворении иска.
Автор: Валерия Орлова