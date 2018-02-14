Власти Китая полностью разблокировали «ВКонтакте»
Власти Китая полностью разблокировали «ВКонтакте», сделав ее доступной в браузерах и мобильных приложениях. Сведения предоставила пресс-служба российской соцсети.
«В 2016 году соцсеть была заблокирована, но сейчас власти пересмотрели свою политику и разрешили гражданам КНР использовать «ВКонтакте», - говорится в сообщении.
Представители соцсети рассказали, что стараются соблюдать законы других стран и реагировать на любые сигналы, поступающие от регуляторов. Страницы-нарушители незамедлительно блокируются, а запрещенные материалы удаляются.
Китайские власти строго относятся к СМИ и сетевым публикациям. Сейчас в стране закрыт доступ к Youtube, Facebook, Twitter, Google и ряду иностранных изданий – Reuters, Bloomberg, The Wall Street Journal, NYT.
«В 2016 году соцсеть была заблокирована, но сейчас власти пересмотрели свою политику и разрешили гражданам КНР использовать «ВКонтакте», - говорится в сообщении.
Представители соцсети рассказали, что стараются соблюдать законы других стран и реагировать на любые сигналы, поступающие от регуляторов. Страницы-нарушители незамедлительно блокируются, а запрещенные материалы удаляются.
Китайские власти строго относятся к СМИ и сетевым публикациям. Сейчас в стране закрыт доступ к Youtube, Facebook, Twitter, Google и ряду иностранных изданий – Reuters, Bloomberg, The Wall Street Journal, NYT.
Автор: Джанабилова Татьяна П