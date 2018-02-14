В Сети появился первый тизер Samsung Galaxy S9
Корейская компания Samsung обнародовала в Сети первый тизер смартфона Galaxy S9. Он доступен на канале YouTube. Ролик подтверждает присутствие многих функций, о которых ранее говорили эксперты.
Один из видеороликов демонстрирует преимущества девайса, второй представляет собой показ фотографий с низким освещением за счет переменной диафрагмы, а третий является признаком того, что Galaxy S9 получил 3D-эможи, которые позволят пользователям создавать анимированные аватары с помощью фирменной фронтальной панели.
Samsung Galaxy S9 будет представлен в этом году. Он поступит на рынок с экраном, диагональ которого составит от 5,5 до 6 дюймов, двумя камерами матрицей на 8 и 12 Мп, ёмким аккумулятором, производительным чипсетом, высоким уровнем защиты. Стоимость флагмана станет известна ближе к старту продаж.
Один из видеороликов демонстрирует преимущества девайса, второй представляет собой показ фотографий с низким освещением за счет переменной диафрагмы, а третий является признаком того, что Galaxy S9 получил 3D-эможи, которые позволят пользователям создавать анимированные аватары с помощью фирменной фронтальной панели.
Samsung Galaxy S9 будет представлен в этом году. Он поступит на рынок с экраном, диагональ которого составит от 5,5 до 6 дюймов, двумя камерами матрицей на 8 и 12 Мп, ёмким аккумулятором, производительным чипсетом, высоким уровнем защиты. Стоимость флагмана станет известна ближе к старту продаж.
Автор: Валерия Орлова