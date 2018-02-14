Ученые: Постельные клопы могут вызвать сильную аллергию
Ученые из Университета Северной Каролины доказали, что постельные клопы выделяют белок гистамин, влияющий на иммунную систему и вызывающий сильную аллергию. Материалы исследования появились в издании Gizmodo.
Изучив дома в городе Роли, жители которых долго жили по соседству с клопами, эксперты выяснили, что в пыли уровень гистамина превышает норму в 20 раз. После термической обработки помещений был проведен повторный анализ, но и его результаты оказались неутешительными.
Ученые предположили, что насекомые выделяют белок для привлечения сородичей. Часть вещества попадает на постельное белье вместе с продуктами метаболизма клопов, питающихся человеческой кровью.
Ранее исследователи нашли древних клопов.
Изучив дома в городе Роли, жители которых долго жили по соседству с клопами, эксперты выяснили, что в пыли уровень гистамина превышает норму в 20 раз. После термической обработки помещений был проведен повторный анализ, но и его результаты оказались неутешительными.
Ученые предположили, что насекомые выделяют белок для привлечения сородичей. Часть вещества попадает на постельное белье вместе с продуктами метаболизма клопов, питающихся человеческой кровью.
Ранее исследователи нашли древних клопов.
Автор: Джанабилова Татьяна П