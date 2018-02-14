В Оренбурге 13-летний школьник проглотил иголку
В Оренбурге 13-летний школьник, проживающий в Акбулакском районе, проглотил иголку. Сведения об инциденте предоставила пресс-служба УМВД РФ.
Сообщается, пострадавший поступил в медучреждение с инородным телом, застрявшем в бронхе правого легкого. Пациент рассказал, что проглотил иглу случайно во время баловства. Проводится проверка, по окончании которой полицейские вынесут процессуальное решение.
Ранее иголку проглотила годовалая жительница Оренбурга.
Сообщается, пострадавший поступил в медучреждение с инородным телом, застрявшем в бронхе правого легкого. Пациент рассказал, что проглотил иглу случайно во время баловства. Проводится проверка, по окончании которой полицейские вынесут процессуальное решение.
Ранее иголку проглотила годовалая жительница Оренбурга.
Автор: Джанабилова Татьяна П