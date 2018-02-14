В небе над Екатеринбургом пролетел яркий болид
В Екатеринбурге местные жители заметили в небе довольно яркий болид. Такой информацией с представителями СМИ поделились сотрудники учебной обсерватории УрФУ.
Объект пролетал над уральской столицей вчера, 13 февраля, около восьми часов вечера. Он двигался с юга на север.
По словам экспертов, на данный момент трудно определить, какое небесное тело в небе видели жители Екатеринбурга. Они добавили, что в центре объекта находилась искра оранжевого цвета, от нее в свою очередь расходились зеленые и багряные всполохи.
Пользователи социальных сетей сразу начали обсуждать небесное явление. Некоторые юзеры посчитали, что над городом пролетал метеорит, нашлись и те, кто снова начал говорить о нашествии инопланетян.
Объект пролетал над уральской столицей вчера, 13 февраля, около восьми часов вечера. Он двигался с юга на север.
По словам экспертов, на данный момент трудно определить, какое небесное тело в небе видели жители Екатеринбурга. Они добавили, что в центре объекта находилась искра оранжевого цвета, от нее в свою очередь расходились зеленые и багряные всполохи.
Пользователи социальных сетей сразу начали обсуждать небесное явление. Некоторые юзеры посчитали, что над городом пролетал метеорит, нашлись и те, кто снова начал говорить о нашествии инопланетян.
Автор: Валерия Орлова