Регион РФ попал в ТОП-15 самых удивительных мест на Земле
Сахалин включен в ТОП-15 наиболее удивительных мест Земли. Соответствующий список был составлен изданием TravelPulse. При создании рейтинга эксперты брали за основу уникальную природу, а также учитывали удаленность туристических маршрутов.
Региону России удалось занять шестую строчку перечня. Причиной ввода в рейтинг стало «большое количество достопримечательностей в условиях изменчивой погоды на фоне уникальной холмистой местности». Особенно создатели рейтинга оказались впечатлены видом Сахалина в сентябре и августе.
«Планируя отправиться в РФ, люди зачастую стремятся посетить Москву, Петербург, Сочи. При этом упускают возможность оценить иные уникальные места. К таким относится и Сахалин», - сообщают работники TravelPulse.
Первое место рейтинга занимает остров Пасхи, на второй позиции находится Мадагаскар, а на третьей - бухта Гар Ласпи в Мальте. После этого в перечне указываются Республика Науру, антарктический остров Десепшен, а также архипелаг Тристан-да-Кунья. Замыкают список Кокосовые острова, размещенные в Индийском океане.
Региону России удалось занять шестую строчку перечня. Причиной ввода в рейтинг стало «большое количество достопримечательностей в условиях изменчивой погоды на фоне уникальной холмистой местности». Особенно создатели рейтинга оказались впечатлены видом Сахалина в сентябре и августе.
«Планируя отправиться в РФ, люди зачастую стремятся посетить Москву, Петербург, Сочи. При этом упускают возможность оценить иные уникальные места. К таким относится и Сахалин», - сообщают работники TravelPulse.
Первое место рейтинга занимает остров Пасхи, на второй позиции находится Мадагаскар, а на третьей - бухта Гар Ласпи в Мальте. После этого в перечне указываются Республика Науру, антарктический остров Десепшен, а также архипелаг Тристан-да-Кунья. Замыкают список Кокосовые острова, размещенные в Индийском океане.
Автор: Валерий Антонов