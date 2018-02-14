Geely привезет в феврале новый кроссовер Geely Atlas в Россию
Представители компании Geely сообщили, что привезут новый кроссовер Geely Atlas в Россию в феврале текущего года. Автомобиль выйдет в шести комплектациях.
Изначально на российский рынок выведут модели, оснащенные бензиновыми двигателями объемом 2 и 2,4 литра мощностью 139 и 149 лошадиных сил. Внедорожник с первым типом мотора будет оснащен механической трансмиссией, а вторым - роботизированной скоростной коробкой переключения передач.
Автомобиль в базовой комплектации оснащен подогревом передних сидений, системой климат-контроля, электроусилителем рулевого управления, бесключевым доступом с кнопкой запуска двигателя. Производитель отмечает, что Atlas станет единственным в России внедорожником из Китая, оснащенным системой полного привода.
Ранее сообщалось, что первые фотоснимки Geely Emgrand SL появились в Сети.
Изначально на российский рынок выведут модели, оснащенные бензиновыми двигателями объемом 2 и 2,4 литра мощностью 139 и 149 лошадиных сил. Внедорожник с первым типом мотора будет оснащен механической трансмиссией, а вторым - роботизированной скоростной коробкой переключения передач.
Автомобиль в базовой комплектации оснащен подогревом передних сидений, системой климат-контроля, электроусилителем рулевого управления, бесключевым доступом с кнопкой запуска двигателя. Производитель отмечает, что Atlas станет единственным в России внедорожником из Китая, оснащенным системой полного привода.
Ранее сообщалось, что первые фотоснимки Geely Emgrand SL появились в Сети.
Автор: Сергей Сидорин