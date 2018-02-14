Археологи нашли в Ростове невесту XVII века до нашей эры
Археологи нашли в Ростове невесту, жившую в XVII веке до нашей эры (бронзовый век). В захоронении присутствуют разные артефакты. Раскопки кургана Бургуста прокомментировала глава экспедиции Вера Ларенок.
Ученые осмотрели хорошо сохранившиеся кости и передали их для изучения. Следов травм не выявлено, поэтому причина смерти молодой девушки из богатой семьи пока остается загадкой. На останках сохранились элементы одежды: бронзовые украшения, бусы разной формы, расшитая шапочка, ожерелья из оникса и сердолика с камнями, обработанными механическим способом. В косы была вплетена подвеска из бронзы и морские раковины. Рядом с могилой археологи откопали останки лошади, которая должна была доставить покойную в другой мир.
Ученые изучили половецкое святилище с тремя каменными статуями. Разрушенные артефакты придется восстанавливать по частям, а целые весной направят в местный музей. Изучение курганов позволит больше узнать о индоевропейских народах, населявших эти районы до прихода сарматов и скифов.
Ранее в Крыму нашли древний алтарь.
Ученые осмотрели хорошо сохранившиеся кости и передали их для изучения. Следов травм не выявлено, поэтому причина смерти молодой девушки из богатой семьи пока остается загадкой. На останках сохранились элементы одежды: бронзовые украшения, бусы разной формы, расшитая шапочка, ожерелья из оникса и сердолика с камнями, обработанными механическим способом. В косы была вплетена подвеска из бронзы и морские раковины. Рядом с могилой археологи откопали останки лошади, которая должна была доставить покойную в другой мир.
Ученые изучили половецкое святилище с тремя каменными статуями. Разрушенные артефакты придется восстанавливать по частям, а целые весной направят в местный музей. Изучение курганов позволит больше узнать о индоевропейских народах, населявших эти районы до прихода сарматов и скифов.
Ранее в Крыму нашли древний алтарь.
Автор: Джанабилова Татьяна П