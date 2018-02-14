Модель Кейт Аптон во время съемки обнаженной смыло со скалы
В соцсети Instagram недавно появилось видео с участием американской модели и актрисы Кейт Аптон, которую в очередной интимной фотосессии на острове Аруба смыло сильной волной со скалы, где она позировала. Как сообщается в конце видеоролика, снимки делались для издания Sports illustrated.
Оказывается, модель принимала эффектные позы на небольшом скалистом выступе у берега Карибского моря. Как сообщает сама Аптон, она подумала, что волна не такая уж и большая но ее силы хватило, чтобы удариться о скалистый берег и смыть модель в воду. Делясь впечатлениями, Кейт Аптон упомянула о оригинальности такой задумки для фотосета, но оказавшись на высокой скале модель догадалась о плохом завершении съемки. Помимо удара волны, знаменитость со скалы повалила тяжесть собственной юбки.
Но американка отделалась легким испугом и уже через пару минут, при содействии помощника, снова вскарабкалась на скалистый выступ и возобновила съемку.
Оказывается, модель принимала эффектные позы на небольшом скалистом выступе у берега Карибского моря. Как сообщает сама Аптон, она подумала, что волна не такая уж и большая но ее силы хватило, чтобы удариться о скалистый берег и смыть модель в воду. Делясь впечатлениями, Кейт Аптон упомянула о оригинальности такой задумки для фотосета, но оказавшись на высокой скале модель догадалась о плохом завершении съемки. Помимо удара волны, знаменитость со скалы повалила тяжесть собственной юбки.
Но американка отделалась легким испугом и уже через пару минут, при содействии помощника, снова вскарабкалась на скалистый выступ и возобновила съемку.
Автор: Богданова Ярослава