Цены на нефть снизились к минимумам за 7 недель
В среду, 14 февраля, цены на нефть начали падать. Стоимость барреля «черного золота» достигла минимальных показателей за последние семь недель торгов. Это произошло на фоне информации о росте товарных запасов ресурса в США.
В частности, нефть марки Brent с поставками в апреле торговалась на уровне 62,46 доллара за «мерную бочку». Что касается Brent, то показатель составил 58,77 доллара.
Представители Американского института нефти рассказали, что в США запасы ресурса увеличились до 4,634 миллиона баррелей. Отмечается, что предложение наращивается намного интенсивнее, нежели этого ожидали игроки рынка.
В частности, нефть марки Brent с поставками в апреле торговалась на уровне 62,46 доллара за «мерную бочку». Что касается Brent, то показатель составил 58,77 доллара.
Представители Американского института нефти рассказали, что в США запасы ресурса увеличились до 4,634 миллиона баррелей. Отмечается, что предложение наращивается намного интенсивнее, нежели этого ожидали игроки рынка.
Автор: Валерия Орлова