«Аэрофлот» улучшает правила перевозки музыкальных инструментов в ручной клади
Компания «Аэрофлот» улучшает правила транспортировки музыкальных инструментов в качестве объекта ручной клади. Авиаперевозчик утвердил решение касательно повышения объемов музыкальных инструментов, транспортируемых в соответствующем виде.
Ранее габариты составляли 115 см, а теперь - 135 см по итогам суммирования 3-х измерений. Это даст возможность перевезти большую часть инструментов в салоне авиасудна. Соответственно, авиакомпания пошла на встречу многочисленным пожеланиям со стороны творческих коллективов.
Допускается их расположение в салоне самолёта в зависимости от варианта ВС, а также технических возможностей включая случаи, когда пассажир передаст запрос в компанию «Аэрофлот» менее, чем за 36 ч до отправки рейса. Подчеркивается, что указанные правила соответствуют всем лучшим мировым практикам ведущих авиаперевозчиков. Они будут иметь правовую силу с 15 февраля этого года.
Ранее габариты составляли 115 см, а теперь - 135 см по итогам суммирования 3-х измерений. Это даст возможность перевезти большую часть инструментов в салоне авиасудна. Соответственно, авиакомпания пошла на встречу многочисленным пожеланиям со стороны творческих коллективов.
Допускается их расположение в салоне самолёта в зависимости от варианта ВС, а также технических возможностей включая случаи, когда пассажир передаст запрос в компанию «Аэрофлот» менее, чем за 36 ч до отправки рейса. Подчеркивается, что указанные правила соответствуют всем лучшим мировым практикам ведущих авиаперевозчиков. Они будут иметь правовую силу с 15 февраля этого года.
Автор: Валерий Антонов