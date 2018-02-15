Российские инженеры разработали новую технологию изготовления литых деталей для авиакосмической техники
Специалисты Загорского оптико-механического завода, входящего в холдинг “Швабе”, создали уникальную технологию для изготовления литых деталей. Они в первую очередь будут применяться для строения авиационной и космической техники.
Эта технология абсолютный прорыв и предполагает использование одноразовых моделей из воска, изготовленных на станке с числовым программным управлением. При этом не требуется форма точного литья для заливки титановых опытных образцов. Специалисты планируют употреблять разработку для малосерийных партий деталей авиакосмической техники.
Уже полным ходом ведутся работы, и технология давно опробована на практике: тестовыми изделиями стали две отливки элемента литниковой системы агрегата для титанового литья весом в 25 килограмм. Как сообщил генеральный директор Загорского завода Андрей Расторгуев, внедрение технологии в производство приблизительно в пять раз сможет снизить себестоимость для готовых изделий, а экономический эффект от разработки составил более 4 миллионов рублей.
На данный момент Загорский завод является одним из немногих у России цехов изготовления титановых, а также медных, стальных и других отливок. Реализация происходит с помощью 3D-макета, на который наносят нужные покрытия, удаляя воск и заливая металл в керамическую оболочку. Причем обладая мощнейшей производственной базой, завод способен суммарно выпускать более 98 тонн литья различных сплавов в год.
Эта технология абсолютный прорыв и предполагает использование одноразовых моделей из воска, изготовленных на станке с числовым программным управлением. При этом не требуется форма точного литья для заливки титановых опытных образцов. Специалисты планируют употреблять разработку для малосерийных партий деталей авиакосмической техники.
Уже полным ходом ведутся работы, и технология давно опробована на практике: тестовыми изделиями стали две отливки элемента литниковой системы агрегата для титанового литья весом в 25 килограмм. Как сообщил генеральный директор Загорского завода Андрей Расторгуев, внедрение технологии в производство приблизительно в пять раз сможет снизить себестоимость для готовых изделий, а экономический эффект от разработки составил более 4 миллионов рублей.
На данный момент Загорский завод является одним из немногих у России цехов изготовления титановых, а также медных, стальных и других отливок. Реализация происходит с помощью 3D-макета, на который наносят нужные покрытия, удаляя воск и заливая металл в керамическую оболочку. Причем обладая мощнейшей производственной базой, завод способен суммарно выпускать более 98 тонн литья различных сплавов в год.
Автор: Тригуб Сергей