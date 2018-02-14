В Москве из-за пассажира на зеленой ветке метро увеличены интервалы движения поездов
В Москве 14 февраля из-за инцидента, случившегося с пассажиром метро, до выяснения обстоятельств увеличены интервалы передвижения поездов. График временно изменился только на зеленой ветке. Сведения появились на официальной странице метрополитена в микроблоге Twitter.
Сообщается, инцидент произошел на одном из участков Замоскворецкой линии. Что конкретно случилось с пассажиром, неизвестно. К вечеру все поезда должны войти в привычный график.
Ранее движение было частично приостановлено на фиолетовой ветке.
Сообщается, инцидент произошел на одном из участков Замоскворецкой линии. Что конкретно случилось с пассажиром, неизвестно. К вечеру все поезда должны войти в привычный график.
Ранее движение было частично приостановлено на фиолетовой ветке.
Автор: Джанабилова Татьяна П