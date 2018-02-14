В Крыму из-за аварийного отключения без света остаются 250 тыс. жителей
В Крыму из-за очередного аварийного отключения ВЛ, случившегося сегодня в 13:35, без света остаются 250 тыс. жителей. Проблема находится на станции «Джанкой — Насосная 2». Инцидент прокомментировали в компании «Крымэнерго».
Противоаварийная автоматика, установленная на высоковольтной линии, отключила от услуги 70 тыс. жителей Севастополя, 173 тыс. – Крыма, Раздольненского, Красногвардейского, Красноперекопского и Джанкойского районов.
В 13:40 по команде диспетчера произведен перезапуск системы и началось возобновление подачи электроэнергии. Причина, приведшая к аварии, выясняется.
Ранее на полуострове был введен график отключения света.
Противоаварийная автоматика, установленная на высоковольтной линии, отключила от услуги 70 тыс. жителей Севастополя, 173 тыс. – Крыма, Раздольненского, Красногвардейского, Красноперекопского и Джанкойского районов.
В 13:40 по команде диспетчера произведен перезапуск системы и началось возобновление подачи электроэнергии. Причина, приведшая к аварии, выясняется.
Ранее на полуострове был введен график отключения света.
Автор: Джанабилова Татьяна П